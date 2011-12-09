Мерія обіцяє, що вінничани не ковзатимуться і не мерзнутимуть

Вінницький міський голова провів засідання створеного напередодні оперативного штабу з координації дій підприємств в осінньо-зимовий період.

Першим випробуванням на міцність для комунальних служб стала негода 28 листопада, наслідки якої ліквідували досить оперативно. Про це очільники транспортних, енергопостачальних та комунальних підприємств доповіли меру особисто.

Загалом міські посадовці звітували про цілковиту готовність підпорядкованих їм підрозділів до зими. Відтак, запевнили мера, що вінничани в разі настання справді зимової погоди не ковзатимуться, не мерзнутимуть, в темряві не сидітимуть і пересуватимуться міським транспортом без проблем.

Аби зимове місто було для вінничан комфортним, для боротьби із заметами та ожеледицею підготували спецтехніку, парк якої поповнився, роздали мітли двірникам, а також заготовили 2800 тонн відсіву і 180 тонн солі.

Окрім комунальних машин, в разі нештатних ситуацій для усунення наслідків негоди на договірних засадах залучатимуть спецтехніку, яку мають комерційні структури. З'ясувати, що у кого є, мер уже розпорядився.

Володимир Гройсман також нагадав усім відповідальним за функціонування міста про граничний тригодинний термін ліквідації аварійних ситуацій, аби мінімізувати незручності для городян.