Вінничан знову просять підтримати Юлію Тимошенко

Вінницька обласна організація «ВО «Батьківщина» закликає вінничан і всіх небайдужих приєднатись до акції протесту проти практики проведення виїзних засідань суду, який розглядає апеляцію Юлії Тимошенко.

Як повідомила УНІАН голова Вінницької обласної організації “ВО “Батьківщина” Людмила Щербаківська, підтримати лідера партії вже зголосилося близько 250 подолян.

Акція відбудеться 13 грудня у столиці біля будівлі Апеляційного суду( вул. Солом'янська, 2) і триватиме з 9.00 і до закінчення суду.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва вчора задовольнив подання слідчого СБУ про обрання стосовно екс-прем'єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО, вже заарештованої у "газовій справі", запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою у зв'язку з розслідуванням справи корпорації Єдині енергетичні системи України (ЄЕСУ).