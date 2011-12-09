Вінницькі суди не допускають до публічної інформації

Вінницькі суди порушують норми закону про доступ до публічної інформації.

Про це під час прес-конференції повідомив голова Вінницької правозахисної групи Дмитро Гройсман.

За результатами моніторингу, який здійснювала ВПГ, лише 8 із 33 судових установ різного підпорядкування Вінницької області на офіційних сайтах зазначають свої контактні дані, як того вимагає закон. «Одразу після проведення моніторингу, ми розіслали у ті суди, де немає вказаних номерів факсів листи із вимогою у 5 денний строк (вимога закону) опублікувати дані. Лише 8 судових установ відреагувало на це і розмістили контактну інформацію. 16 судів – проігнорували вимоги законодавства» - зазначає правозахисник.