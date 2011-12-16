У Могилеві-Подільському з річки викачують спирт

На ділянці відділення «Лядова» Могилів-Подільського загону на кордоні з Молдовою вчора під час патрулювання прикордонники знайшли трубопровід для іншого продукту, - повідомляє МАІР.

Пластиковий шланг, який знаходився біля берега Дністра, видав себе після обміління річки. В ході подальших спільних дій прикордонники і співробітники інших правоохоронних органів підняли на поверхню дві частини труби 55 і 56 метрів, які були закріплені металевими скобами. Всі ознаки правопорушення вказували на активну підготовку до незаконного перекачування рідини, ймовірніше спирту, з Республіки Молдова до України.