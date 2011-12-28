В районах ліквідують посаду начальника відділу охорони здоров’я

Таку пропозицію виказав на позачерговій „бюджетній” сесії екс-голова Вінницької обласної ради Григорій Заболотний. Він зазначив: незважаючи на те, що обласний бюджет-2012 доволі складний, не варто думати, що доходну його частину вдасться поповнити виключно за рахунок прибутку з фізичних осіб.

Як діючий депутат Вінницької обласної ради Григорій Заболотний зазначив, що слід звернути увагу і передбачити кошти в бюджеті на невідкладне відкриття пункту штучної нирки або в Тульчині, або в Гайсині. Дуже багато людей не можуть доїхати і помирають в дорозі.

- Депутати V скликання прийняли програму протидії поширенню гепатиту. Це надзвичайно серйозна проблема, - зазначає Григорій Заболотний. - Всім, звичайно, не допоможеш, але хоча б дітям, які народжуються вже з вірусом гепатиту, ми повинні допомогти. Тому прошу повернутися до фінансування цієї програми. Можна за рахунок ліквідації двовладдя у 12-ти районах області, де є головний лікар і начальник відділу охорони здоров’я, які не можуть поділитися – хто з них старший…

Також депутат вважає головним завданням управління економіки скоординувати роботу по збільшенню новостворених робочих місць в області.

Діюче керівництво обласної ради обіцяло дослухатися до пропозицій депутата.