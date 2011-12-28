У районах платять низькі зарплати та використовують "нелегалів"

Територіальна державна інспекція праці у Вінницькій області провела низку контрольних перевірок у районах.

Скрізь, де пройшли перевірки, інспектори виявили ряд порушень, - посилається на відомство офіційне Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Зокрема, на підприємствах різних форм власності виявлено нелегальних працівників: у Тростянецькому – 6, Жмеринському - 9, Літинському - 6, Теплицькому – 9, Іллінецькому - 3, Оратівському – 5.

Також у кожному районі виявлено підприємства, які виплачують заробітну плату, нижчу за прожитковий мінімум встановлений законодавством. Невтішним залишається рівень заробітної плати в Тростянецькому – 1629 грн.; Жмеринському – 1740 грн.; Літинському 1715 грн.; Теплицькому – 1544 грн.; Оратівському – 1686 грн.; Іллінецькому – 1974 грн. при середньообласному – 2017 грн.