Нагородили кращих спортсменів і тренерів Вінниці

У залі засідань Вінницької міської ради відбулась церемонія відзначення кращих спортсменів і тренерів міста за підсумками 2011 року. Нагородження проводили Вінницький міський голова Володимир Гройсман, його заступниця Валентина Балицька, голова міського спорткомітету Сергій Краєвський.

Грошовими преміями та почесними відзнаками спорткомітету було нагороджено загалом 20 кращих спортсменів і тренерів року. Серед них – призерка чемпіонату Європи і світу з веслування Інна Осипенко-Радомська (за своїми показниками вона нині є кращою серед спортсменів області), олімпійська чемпіонка з багатоборства Наталя Добринська (цього року – 5-е місце на чемпіонаті світу), чемпіонка Європи і світу з універсального бою Ірина Геталюк, призерка Кубку Європи зі спортивної ходьби Ольга Яковенко.

Також відзначили стипендіатів міського голови, в тому числі, наприклад, бронзового призера чемпіонату Європи з боксу серед молоді Богдана Блажка, чемпіона Європи з плавання серед ветеранів Павла Хникіна, бронзового призера світу серед молоді з греко-римської боротьби Ігоря Дідика.

Окремо було вшановано лауреати у спеціальних номінаціях. Головною спортивною подією року визнали проведення у Вінниці чемпіонату Європи з хокею на траві. У номінації «найактивніший батьківський комітет» переміг колектив батьків команди із хокею з шайбою «Піран’ї» МДЮСШ № 1. Найяскравішою дитячою спортивною подією року визначили малі олімпійські ігри (серед вихованців дитсадків). А у номінації «спортивний креатив року» вшанували обласну федерацію драгрейсингу і дріфту.