Отрутомогильник принесе користь вінницькому бюджету?

В смт. Джурин Шаргородського району Вінницької області знаходиться міжобласний отрутомогильник, куди звозять хімічні речовини з 9 областей. Протягом 2011 року Вінницька ОДА активно співпрацювала з Міністерством з надзвичайних ситуацій та Кабінетом Міністрів України щодо утилізації цього отрутомогильника, яка фінансуватиметься з державного бюджету.

Це питання підняв під час розгляду бюджету депутат Василь Жердецький.

- 13,8 мільйона екологічного фонду – це ніщо. Це при тому, що в області маємо сьогодні тільки непридатних пестицидів більше 600 тонн, які під дощем, вода потрапляє в колодязі і люди п’ють отруєну воду. За минулий рік ми утилізували аж 47 тонн пестицидів. Якщо такими темпами будемо йти, то за 20 років утилізуємо. Я вже не говорю про Джурин – більше тисячі тонн, – то держава нам „подарунок” зробила. Туди везуть відходи з 9 областей, то нехай дають гроші і допомагають утилізувати. Треба звертатися до Уряду, нехай дають нам допомогу, щоб ми ліквідували цей могильник, - зазначив депутат.