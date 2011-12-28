На Вінниччині проклали 10 км лісових доріг

Лісогосподарські підприємства Вінницького обласного управління лісового та мисливського господарства у поточному році бюджетних коштів на будівництво лісових доріг не отримували, однак за рахунок власних коштів побудували більше 10 км доріг, витративши на будівництво 2 млн 758 тис. грн., що на 79% більше від суми передбаченої планом.

Удвічі більше лісівники області планують побудувати лісових доріг у 2012 році.

При заготівлі та транспортуванні деревини лісові “артерії” мають також лісогосподарське та протипожежне значення. Окрім того, лісові дороги мають ще й важливе соціальне значення, адже часто вони з’єднують віддалені населені пункти.

Наприклад, у Медвідському лісництві ДП “Вінницький лісгосп" завжди були проблеми через лісове бездоріжжя. Та й річка Південний Буг взяла на “замок” лісові масиви цього лісництва. Тому й було вирішено збудувати лісову дорогу по лісовому масиву, де на площі 3 тис. га знаходяться значні запаси деревини з перспективою рубок головного та проміжного користування. Дорога прямує через квартальну просіку, від ґрунтової дороги, що веде в село Слобода Мізяківська. Загальна довжина дороги складає 4560 метрів.

На стадії підготовчих робі викорчували пеньки, проклали кювети, побудували земляне полотно шириною 4,5 м. Обсяг робіт по будівництву земляного полотна склав біля 10 тисяч кубометрів. Проведено облаштування дорожнього покриття спеціальною сумішшю відсіву та щебеня.

Крім нового будівництва лісових доріг лісівники області постійно проводять ремонт існуючих для підтримання їх в належному стані.

Так, у 2010 році на ремонт 10 км лісових доріг держлісгоспи Вінниччини витратили 320 тис. грн.