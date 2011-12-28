Підприємствам Вінниччини відшкодували 218 млн. ПДВ

Обсяги відшкодування ПДВ підприємствам Вінницької області за 11 місяців зросли на 25% - до 218 млн. грн.

Обсяги відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) підприємствам Вінницької області за січень-листопаді 2011 року зросли на 25,13%, або на 43,8 млн. грн. Порівняно з аналогічним періодом 2010 року - до 218,1 млн. грн.

Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі масово-роз'яснювальної роботи Державної податкової адміністрації у Вінницькій області.

У тому числі, в автоматичному режимі відшкодовано 37 млн. грн., або 17% від загальної суми. Активні залишки невідшкодованого ПДВ скорочені на 68,7%, або на 56,5 млн. грн.

Сплата ПДВ підприємствами групи ризику зросла в 1,4 рази, або на 78,9 млн. грн.

У відділі також зазначили, що ці результати досягнуті при значному зменшенні фіскального навантаження на підприємства реального сектора економіки. Яскравий приклад цьому - скорочення вдвічі кількості перевірок з початку року (з 740 в 2010 р. до 346 в 2011 р.).