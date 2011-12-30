Святкові феєрверки можуть перетворити свято на трагедію
12:47, 30 грудня 2011Вінниця
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На Вінниччині постраждав неповнолітній
У с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької області 12-річний хлопчик отримав травму руки через ігри з петардою.
Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМНС у Вінницькій області.
29 грудня 2011 року 12 річний хлопчик, граючись піротехнічним виробом (петарда), через необережність отримав травму правої руки. Дитина госпіталізована у центральну районну лікарню з діагнозом: ампутація нігтьової фаланги третього пальця правої руки.
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