Святкові феєрверки можуть перетворити свято на трагедію

У с. Мазурівка Чернівецького району Вінницької області 12-річний хлопчик отримав травму руки через ігри з петардою.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі УМНС у Вінницькій області.

29 грудня 2011 року 12 річний хлопчик, граючись піротехнічним виробом (петарда), через необережність отримав травму правої руки. Дитина госпіталізована у центральну районну лікарню з діагнозом: ампутація нігтьової фаланги третього пальця правої руки.