Вінниччині голод не загрожує: держава компенсує за плодосховища

В 2011 році Україна зібрала понад 2 млн. тонн плодово-ягідної продукції, що на 400 тисяч тонн перевищило прогнозоване валове виробництво. Зберегти цей урожай без втрати смакових та споживчих властивостей можна лише з допомогою фруктосховищ з регульованим газовим середовищем (РГС). За їх будівництво у державі передбачені компенсації.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Значні обсяги врожаю та невеликі терміни зберігання плодово-ягідної продукції змушують виробників шукати нових способів збереження садовини. Холодильники із регульованим газовим середовищем дозволяють закласти у 2,5 рази більше плодів з утриманням їх смакових, споживчих та біохімічних властивостей, терміном зберігання до 2-х років.

Як відомо, у Вінницькій області розпочато роботу плодосховища в с.Васильківка Тиврівського району. Даний комплекс розрахований на 17,7 тис. тонн, плодосховище ємкістю 5 тис. тонн та картоплесховище на 1,5 тис. тонн. Будівництво таких холодильників вимагає значних коштів, тож, державою передбачені відшкодування у розмірі до 90% вкладень.

За інформацією Міністерства, по 2-х фруктосховищах у Вінницькій та Івано-Франківській областях сума державних відшкодувань склала 74,2 мільйонів гривень.

За інформацією голови Вінницької ОДА Миколи Джиги, протягом 2011 року введено в дію 8 фруктосховищ загальною потужністю 9,3 тис. тонн. А в найближчі роки, як відзначив голова облдержадміністрації, передбачено будівництво 7 овочесховищ потужністю 17,7 тис. тонн, а також 16 фруктосховищ ємкістю 37,7 тис. тонн.

У цьому році держава планує збільшити розмір компенсації – і не лише за будівництво, а й за реконструкції приміщень, які будуть використовуватися як холодильники з регульованим газовим середовищем.