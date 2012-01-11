Студенти вузу промишляли у нічному клубі

10 січня до Ленінського райвідділу міліції звернувся 22–річний вінничанин з повідомленням про те, що у нічний час поблизу одного з міських розважальних закладів його пограбували двоє молодиків. Погрожуючи фізичною розправою, зловмисники відібрали в хлопця шкіряну куртку, мобільний телефон та 300 гривень. По «гарячих» слідах працівники патрульно – постової служби затримали підозрюваних .

Про це повідомили в СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Зловмисниками виявилися двоє 18–річних студентів одного з вінницьких ВУЗів. За фактом пограбування порушили кримінальну справу.