Різдвяний концерт у католицькому храмі

Георгій Курков не втомлюється тішити нас різдвяними концертами. В останні дні минулого року він диригував яскраво вбраною "Аркатою" на концерті-маскараді у філармонії, а уже 15 січня, у неділю, відбудеться новий концерт на честь світлого зимового свята.

У Храмі Матері Божої Ангельської Г. Курков займе місце за органом і разом з квартетом "Гальярда" (у складі Івана Коломійця з флейтою, Ярослава Фіськова з гобоєм, Василя Дідука з кларнетом та Сергія Яцюка з фаготом) заграє різдвяну музику. В музичній програмі колядки та музика XVI-XIX століть.

Початок концерту о 20.00. Запрошення можна придбати у канцелярії храму (вул. Соборна,12).