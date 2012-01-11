Держава вирішила, що нетбуків вистачить 9-ти школам Вінничини

Державне підприємство "Відкритий світ", яке курує однойменний національний проект, спільно з Міністерством освіти і науки, молоді та спорту мають намір впровадити в рамках пілотного проекту інтерактивні технології навчання в 23 регіонах. Проект стартував від сьогодні, 11 січня.

Про це повідомляє офіційний сайт національних проектів http://www.ukrproject.gov.ua.

В ході пілоту в 704 загальноосвітніх школах з 23 регіонів України будуть тестуватися технічні та організаційні рішення, а також мультимедійні електронно-освітні ресурси (уроки), які передбачається використовувати при розгортанні Національного проекту «Відкритий світ». В пілотному проекті буде задіяно 5592 вчителя з дванадцяти предметів, які викладаються за шкільною програмою 7 класу, а також більше 14 тис. учнів. Апробація триватиме до 23 березня 2012 року. Зокрема, в проекті візьмуть участь 9 шкіл Вінницької області. У рамках нацпроекту передбачається забезпечити школярів нетбуками або іншими інтерактивними пристроями, що містять український навчальний продукт, з можливістю доступу в Інтернет.

Голова Держінвестпроекту Владислав Каськів відзначив важливість Національного проекту «Відкритий світ» для подальшого розвитку України. «Подивіться, увесь світ у захваті від економічного розвитку і соціальних стандартів скандінавських країн. Але ніхто не згадує, що і Швеція і Норвегія завдячує нинішньому успіхові саме реформі і інноваціям в освіті, які там були проведені ще у кінці 80-х років. Ми все робимо, щоб українські школи отримали швидкісний інтернет 4G, вчителі — комп'ютерну техніку і цілодобовий доступ до інтернет ресурсів, школярі цікаві заняття, а батьки якісну освіту для своїх дітей. Я впевнений, що інвестиція в освіту дітей, це найкраща інвестиція».