Ресторанні крадії полюють на кредитки

Останнім часом у кримінальних зведеннях все частіше з'являються повідомлення про те, що ресторани і кафе стають місцем, де відвідувачі мимоволі позбуваються сумочок, гаманців і ... кредиток. Та й справді, навіщо обтяжуватись примітним майном, коли шматочок банківського пластику потенційно куди прибутковіший!

Так сталося й учора, 11 січня. Як повідомило УМВС у Вінницькій області, до Замостянського райвідділу міліції звернулася 29–річна жителька Вінниці з повідомленням про те, що під час відпочинку в одному з міських кафе з її сумочки викрали кредитну картку і в подальшому з неї зняли 300 гривень.

По «гарячих» слідах працівники міліції встановили підозрювану особу і затримали її. Як з’ясувалося, кредитку викрала 29 – річна жителька Вінницького району.

За фактом крадіжки порушили кримінальну справу.