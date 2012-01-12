В 2011 році влада передала 42 культові споруди

Минулого року влада передала релігійним організаціям області більше 42-х культових споруд.

Про це повідомив на прес-конференції заступник голови у справах релігії Вінницької ОДА Петро Кирилишин.

Він також зазначив, що в цьому році планується передати ще близько 10 споруд, і це питання стоїть на розгляді. „Ми не проти передачі колишніх культових споруд церковним общинам. Для нас важливо, щоб це відбувалося із дотриманням норм діючого законодавства”, - констатував Петро Кирилишин.

Восени 2011 року передано громаді костел в Вороновиці, сьогодні на території області передано акти на землекористування Барському монастирю.

Секретар Вінницького єпархіального управління протодиякон Владислав Демченко зазначає, що надзвичайно складно повернути церковне майно, оскільки через часту зміну влади церкви фактично грабувалися. Але в даній ситуації не повинні бути притиснуті права ні громади області, яка прагне зберегти музейні колекції, ані релігійних общин. Тому зараз багато людей іде шляхом меценатства, презентують ікони церквам. Окремі родини будують церкви.

