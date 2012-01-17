Імпортований каучук став основним доходом Вінницької митниці

Основні результати практичної діяльності Держмитслужби України і Вінницької митниці у 2011 році обговорювалися 16 січня під час проведення підсумкової колегії за участю голови обласної державної адміністрації Миколи Джиги та начальника департаменту розвитку митної інфраструктури, міжнародного співробітництва, члена колегії державної митслужби України Ігоря Тимофєєва.

Про це повідомляє Інтернет-портал Вінницької ОДА.

За інформацією начальника Вінницької митниці Геннадія Федика, протягом 2011 року митницею виконано доведене завдання Державного бюджету на 111,1% і перераховано 737 мільйонів 120 тисяч гривень платежів. У минулому році порівняно із попереднім спостерігалося підвищення активності суб’єктів зовнішньоекономічної діяльності. Це підтверджується збільшенням на 3% кількості працюючих у цій сфері суб’єктів, кількістю оформлених вантажів – на 54%, загального товарообігу – на 33%, загальної кількості оформлених вантажних митних декларацій – на 20%.

Геннадій Федик зауважив, що обсяги статистичного імпорту зросли на 79% за ваговим показником та на 53% за вартісним показником. Загалом 89% надходжень забезпечили чотири товарні угрупування, а саме продукція хімічної промисловості, каучуку – 34% сплачених податків, машини, устаткування і транспорт – 27,7%, продовольчі товари і продукція сільського господарювання – 17%, метали та вироби з них – 10,2%.

Якщо говорити про правопорушення у процесі проходження митного контролю, то упродовж минулого року порушено 10 кримінальних справ, вартість предметів по яких складає понад 3 мільйони гривень. Головний акцент злочинів становить контрабанда особливо небезпечних наркотичних засобів, сильнодіючих психотропних речовин та контрабанда історичних та культурних цінностей. Протягом минулого року порушено 689 справ про недотримання митних правил загальною вартістю майже 7,3 мільйонів гривень, серед яких 87,9% справ з реально вилученими предметами.

І.Тимофєєв головним чином акцентував увагу працівників митної служби на головних напрямках, якими вони повинні керуватися протягом 2012 року, року Євро-2012, а саме: відпрацювати спрощену і вдосконалювати процедуру проходження митного контролю. І.Тимофєєв підтримав нововведення щодо створення системи відеоспостереження під час проходження митного контролю.

Говорячи про роботу митної служби у Вінницькій області, Микола Джига відзначив, що Вінницька митниця завжди була сильним резервом кваліфікованих працівників.

Митники наголосили, що будуть робити все можливе, щоб покращувати і піднімати потенціал економічного розвитку регіону.