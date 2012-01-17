"Беркуту" – 20 років!

Вчора в обласному Управлінні міліції Вінниччини пройшли урочистості з нагоди 20 річниці від дня заснування підрозділу швидкого реагування «Беркут». З 1992 року працівники цього підрозділу виконують завдання по виявленню та затриманню особливо небезпечних злочинців. Виконання таких задач вимагає від кожного міліціонера як фізичної підготовки, так і досконалого знання норм законодавства.

Про це повідомили у СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Протягом 2011 року підрозділом було розкрито безпосередньо 53 злочини, прийнято участь в розкритті 1817 злочинів, затримано за адміністративні правопорушення 1326 осіб, спільно з іншими службами розшукано 19 осіб, які переховувались від слідства та суду, взято участь в проведенні 13 спецоперацій із затриманням осіб, які підозрюються в скоєнні злочинів, з незаконного обігу вилучено 25 одиниць холодної зброї, 49 набоїв, 418 грам наркотичних засобів.

За сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, виявлену при цьому високу професійну майстерність, наполегливість, ініціативу та досягнення вагомих успіхів в оперативно-службовій діяльності кращі працівники підрозділу були заохочені правами начальнка УМВС. Нагрудним знаком МВС України “За відзнаку в службі” ІІ ступеня нагородили: лейтенанта міліції Козлова Ярослава, інспектора-чергового чергової частини РМОП «Беркут» УМВС, сержанта міліції Жуковського Олександра, міліціонера оперативного взводу РМОП «Беркут» УМВС та сержанта міліції Чаденка Василя, міліціонера оперативного взводу РМОП «Беркут» УМВС.