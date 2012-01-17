Вінницькі шахісти – призери фестивалю «Різдвяне Мукачево»

На Закарпатті 13-15 січня проходив традиційний всеукраїнський шаховий фестиваль «Різдвяне Мукачево». Змагання зібрали понад 80 шахістів з Хмільницької, Львівської, Івано-Франківської, Вінницької та Закарпатської областей, серед яких були кандидати у майстри спорту, першорозрядники та володарі нижчих розрядів.

Збірна ДЮСШ № 6 Вінницького спорткомітету та юнацького шахового клубу “Романтик”, в організації поїздки якої посприяла депутат обласної Ради Наталія Гетце, виборола на змаганні низку нагород. Особливо відзначився 8-річний Женя Шафір, який в основному турнірі (серед дітей до 12 років) здобув другий приз, випередивши 45 опонентів. Він також став першим серед дітей до 8 років у швидких шахах та третім – у бліцтурнірі. Його батько, кандидат у майстри спорту Михайло Шафір, виборов бронзову нагороду в основному турнірі серед дорослих. Трохи не дотягнув до призів 11-річний Олександр Нікітін, який після перших двох днів змагань несподівано впевнено тримався у зоні лідерів.

Призерів змагання на урочистому закритті нагороджував переможець Всесвітньої шахової олімпіади (у складі збірної України), місцевий міжнародний гросмейстер Захар Єфименко та директор Мукачівського шахового клубу, бізнесмен Йозеф Реш, який став широко відомим завдяки організації на Закарпатті матчу двох світових зірок шахів – Василя Іванчука (Львів) та Петера Леко (Угорщина).