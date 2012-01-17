Злодії "люблять" і старих, і молодих

Наразі від захисту зловмисників не застрахований ні старий, ні молодий. Втім, якщо молодих грабують та обкрадають, відбираючи переважно гаджети, то в літніх забирають останні гроші, часто - “гробові”.

Так, 16 січня до працівників Могилів–Подільського райвідділу міліції звернулася 71–річна жителька села Слобода –Шишковецька з повідомленням про те, що з її будинку невідомі викрали 1070 гривень. По «гарячих» слідах працівники міліції встановили підозрювану особу, затримали її та вилучили викрадені кошти. Зловмисником виявився непрацюючий 27–річний житель сусіднього Чернівецького району.

УМВС у Вінницькій області також повідомило, що вчора до працівників Замостянського райвідділу міліції звернулася 17 – річна дівчина з повідомленням про крадіжку. Потерпіла розповіла, що у неї викрали мобільний телефон. Це сталося в одному з вінницьких коледжів. Як з’ясувалося, підозрюваним виявився 18 – річний молодик, який навчається разом з потерпілою.

За фактами крадіжок порушили кримінальні справи.