Грабіжників, які "взяли" колекцію антиквара, затримали

18 січня в місті Жмеринка троє невідомих чоловіків вчинили розбійний напад на 55-річного місцевого жителя. Потерпілий в місті відома людина. Його знають як колекціонера старовинних речей.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Своєму захопленню чоловік присвятив понад тридцяти років життя. Речі для колекції він привозив з різних міст, купував у друзів-колекціонерів, у людей на ринках та через оголошення. У місцевій газеті чоловік постійно розміщував оголошення про те, що скуповує у населення старовинні речі – монети, годинники, медалі, ікони та будь-які предмети старовини.

Також його добре знали на ринку раритетних речей у місті Києві, де збиралися колекціонери з різних міст. Про таке захоплення жмеринчанина знали і працівники міліції, де чоловік перебував на обліку, як колекціонер старовинних речей. У Жмеринському райвідділі міліції була заведена база даних, де зберігалися фотознімки усіх речей, які знаходилися у колекції даного чоловіка. Щомісяця ця база поновлювалася.

Того вечора, близько дев’ятої години вечора, в двері колекціонера подзвонив невідомий чоловік. Він сказав, що має старовинну ікону, і хоче її продати. Незнайомець виявився колекціонеру підозрілим, до того ж ніякої ікони при собі у нього не було, і він відмовив йому у покупці. Коли господар помешкання намагався зачинити двері, незнайомець різко вдарив його у обличчя та увійшов у квартиру, а разом з ним ще двоє чоловіків.

Непрохані гості побили господаря та за лічені хвилини винесли з його квартири майже все, що він збирав понад тридцять років. У руках зловмисників опинилися ордена, медалі, ікони, срібні та золоті монети царської чеканки, обрядні хрести та інші старовинні предмети. Потерпілий оцінив свою викрадену колекцію у 300 тисяч гривень.

Працівники міліції провели комплекс усіх необхідних заходів на встановлення осіб, причетних до скоєння пограбування. Перевірялися понад двадцять осіб, з якими останнім часом спілкувався потерпілий. Проведена ретельна робота вже за кілька днів дала результат. Оперативники вийшли на слід зловмисників і затримали їх в Одесі. Ними виявилися 24, 28 та 39-річні чоловіки. Двоє з них жителі одного з сіл району, а третій житель однієї з сусідніх держав. Як з’ясувалося, у себе на батьківщині він перебуває у розшуку за скоєння злочину.

Один з затриманих був знайомий з потерпілим. Він колись продавав колекціонеру речі старовини. Саме йому спало на думку пограбувати чоловіка та перепродати його колекцію. Він навіть покупця знайшов у Одесі.

Після вчинення розбою, частину викраденого зловмисники сховали у старому недіючому костьолі, розташованому в одному з сіл Жмеринського району. Під будівлею є старий підземний хід, який веде до малесенької кімнати. Саме там і заховали награбоване зловмисники. Іншу частину старовинних речей двоє з зловмисників повезли до Одеси, де на них вже чекав купець.

Працівники міліції затримали зловмисників, коли вони поверталися з Одеси додому. Як з’ясувалося, за продану частину колекції зловмисники отримали близько 30 000 гривень та 4 000 доларів США. У скоєнні даного злочину вони зізналися. Зараз затримані заарештовані. Обидва вони раніше судимі за збереження та збут наркотиків. Третій підозрюваний у вчиненні розбійного нападу був затриманий за місцем проживання.

Також оперативники Жмеринського райвідділу знайшли та затримали чоловіка, який придбав у зловмисників викрадені речі. Ним виявився 34-річний одесит. Зараз він надає покази у міліції.

Як повідомив начальник Жмеринського РВ УМВС України у Вінницькій області Геннадій Ткачук, за даним фактом порушено кримінальну справу за ознаками злочину, передбаченого ч.4 ст.187 КК України - розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від восьми до п’ятнадцяти років з конфіскацією майна.