Сільгоспкооператив присвоїв 340 тис. гривень
Прокуратура вимагає повернути незаконно отримані державні гроші
Прокуратурою Калинівського району проведено перевірку щодо законності отримання бюджетних коштів для підтримки виробництва продукції рослинництва.
Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.
Встановлено, що одним із сільськогосподарських виробничих кооперативів (СВК) протягом 2007-2008 років одержано з Державного бюджету України майже 340 тис. грн. державної дотації. При цьому, підприємство мало заборгованість до бюджету по прибутковому податку з громадян в сумі близько 125 тис. грн. й приховало вказаний факт від райдержадміністрації, яка приймала рішення про надання цих коштів.
Керівник СВК у встановлений місячний термін незаконно отримані кошти не повернув. Тому прокуратурою Калинівського району до господарського суду Вінницької області направлена позовна заява про повернення в примусовому порядку бюджетних коштів у сумі 339,5 тис. грн. та внесено клопотання суду з метою реального виконання майбутнього рішення про винесення судової заборони на відчуження рухомого і нерухомого майна підприємства.