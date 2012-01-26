Сільгоспкооператив присвоїв 340 тис. гривень

Прокуратурою Калинівського району проведено перевірку щодо законності отримання бюджетних коштів для підтримки виробництва продукції рослинництва.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Встановлено, що одним із сільськогосподарських виробничих кооперативів (СВК) протягом 2007-2008 років одержано з Державного бюджету України майже 340 тис. грн. державної дотації. При цьому, підприємство мало заборгованість до бюджету по прибутковому податку з громадян в сумі близько 125 тис. грн. й приховало вказаний факт від райдержадміністрації, яка приймала рішення про надання цих коштів.

Керівник СВК у встановлений місячний термін незаконно отримані кошти не повернув. Тому прокуратурою Калинівського району до господарського суду Вінницької області направлена позовна заява про повернення в примусовому порядку бюджетних коштів у сумі 339,5 тис. грн. та внесено клопотання суду з метою реального виконання майбутнього рішення про винесення судової заборони на відчуження рухомого і нерухомого майна підприємства.