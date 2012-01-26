На Вінниччині поступово ліквідовують борги по зарплатні

Всього в результаті вжитих заходів в цілому по області погашено заборгованість по заробітній платі в сумі 30019,0 тис. грн. Зробити це вдалося після засідань спільних комісій за участю голів місцевих органів влади, податкових органів області та керівників підприємств, а також після зібрань робочих груп, що діють на рівні районних ДПІ області.

Про це повідомили у відділі масово-роз’яснювальної роботи та звернень громадян ДПА в області.

Загалом під час цих зустрічей було заслухано 506 суб’єктів господарювання – боржників. З них понад 88,7 % погасили заборгованість перед найманими працівниками та перерахували до бюджету податку на доходи фізичних осіб в сумі 9104,8 тис. грн.

Утім, робота з погашення зарплатних боргів на Вінниччині продовжується і у поточному році. Адже за оперативними даними станом на 01.01.2012 року сума невиплаченої заробітної плати по області становить 15,7 млн. грн., з якої 5,2 млн. грн. або 33,1 % рахується по економічно активних підприємствах, 9,2 млн. грн. або 58,6 % - по банкрутах, 1,3 млн. грн. або 8,3 % - по економічно неактивних підприємствах.