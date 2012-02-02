"Вийдем, поговоримо" закінчилось пограбуванням

Працівники Ленінського райвідділу міліції затримали вчора непрацюючого 31- річного вінничанина, якого обґрунтовано підозрюють у скоєнні розбійного нападу на 35 – річного чоловіка. Це сталося у нічний час неподалік від одного з вінницьких ресторанів. Зі слів потерпілого, він та його кривдник відпочивали в одному закладі. Під час відпочинку між ними виникла сварка і чоловіки вирішили з’ясувати стосунки на вулиці.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Молодший за віком декілька раз вдарив потерпілого важким предметом по голові, повалив на землю і після цього пограбував. Зловмисник відібрав у чоловіка шкіряну дублянку, документи, золотий ланцюжок та мобільний телефон. За допомогою потерпілий звернувся до правоохоронців.

Як повідомив начальник Ленінського райвідділу міліції Віктор Сидоренко, підозрюваного працівники міліції затримали по «гарячих» слідах. Він виявився непрацюючим жителем Вінниці. Сьогодні він перебуває у райвідділі і вирішується питання про порушення кримінальної справи за ознаками злочину передбаченого ч.1 ст.187 Кримінального кодексу. (Розбій) Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 7 років.

Ще одне пограбування було розкрито вчора по «гарячих» слідах працівниками Староміського райвідділу міліції.

Непрацюючий 45–річний чоловік відкрито заволодів жіночим пальтом в одній з торгових точок на Центральному ринку. 46 – річна жінка, яка є реалізатором у даному магазині повідомила правоохоронців і незабаром підозрюваного затримали.

Як повідомив начальник Староміського райвідділу міліції Юрій Найчук , зловмисника затримали на залізничному вокзалі. Підозрюваний виявився жителем Вінницького району. Наразі за фактом пограбування порушили кримінальну справу за ч.1 ст.186 Кримінального кодексу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 4 років.