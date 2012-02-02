15 найбільших підприємств Вінниччини запросили до VIP-офісу

Серед них найпотужніші платники податків регіону, які впродовж 2011 року внесли до Зведеного бюджету більш ніж третину усіх загальнообласних надходжень, що складає близько 1 млрд. 327 млн.грн. та понад 55 відсотків або 1 млрд. 274 млн.грн. платежів до Державного бюджету.

Про це повідомили у відділі взаємодії із ЗМІ та громадськістю ДПА у Вінницькій області.

Отож, як тільки в Україні запрацює Центральний офіс, ПАТ „БЕРШАДЬМОЛОКО”, ТОВ „ТОРГОВИЙ ДІМ „ОЛІЙНО-ЖИРОВА КОМПАНІЯ”, ВАТ „АК „ВІННИЦЯОБЛЕНЕРГО”, ТОВ „АГРАНА ФРУТ УКРАЇНА”, ТОВ „БАРЛІНЕК ІНВЕСТ” та ряд інших великих платників податків Вінниччини перейдуть на обслуговування до Києва.

У Центральному офісі підприємства-гіганти платитимуть податки окремо від решти фірм. Зможуть у повному обсязі використати ідеї горизонтального моніторингу (коли платник в режимі реального часу заявляє про наміри провести певні операції, а податкова служба надає оцінку їх ризиків). А також уникнути негативного впливу адміністративного ресурсу на місцях.

Створення єдиного офісу дозволить модернізувати податкову у сервісну службу згідно із міжнародними стандартам. До речі, дослідження Департаменту фінансів Міжнародного валютного фонду свідчать: такі кроки значно покращують процедури адміністрування податків та зборів для бюджетоутворюючих підприємств, зокрема податку на додану вартість.

