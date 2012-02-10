В мерії запроваджують електронне врядування

Вінницька міська рада, Міжнародний фонд “Відродження” та Вінницька обласна громадська організація “Подільська агенція регіонального розвитку” підписали Меморандум про співпрацю в питанні запровадження “електронної демократії”.

Йдеться про використання інформаційно-телекомунікаційних технологій органами влади для обміну інформацією з громадянами та підприємствами. Це дає можливість прискорити та підвищити ефективність надання адмінпослуг вінничанам, а також гарантує внутрішню ефективність та структуризацію адміністративних процесів.

Згідно із домовленостями, передбаченими Меморандумом, учасники грантового проекту “Формування партнерства громадськості та органів місцевого самоврядування у сфері розвитку публічного Е-врядування” спільними зусиллями розвиватимуть електронне врядування у Вінниці, а потім, опанувавши, поширювати цей досвід серед інших міст України.

Ціна питання - 400 тис. гривень, котрі дає фонд “Відродження”, плюс 25% вартості проекту, профінансовані містом, та ще 100 грн. - внесок “Подільської агенції регіонального розвитку”.

Остання, власне, і береться реалізувати проект в обласному центрі. Передбачається, що буде проводитись навчання муніципальних чиновників та працівників комунальних підприємств, зокрема сфери ЖКГ. Наразі розробляється програмне забезпечення для впровадження у системі житлово-комунального господарства. Окрім цього, будуть популяризувати елементи електронного врядування серед громадськості.

- Електронне врядування ще називають “електронною демократією”, - сказав виконавчий директор Міжнародного фонду “Відродження” Євген Бистрицький. - Тому й проект націлений на те, щоб вінничани брали більш активну участь у вирішенні нагальних питань, особливо тих, що стосуються їхніх потреб; надання їм адміністративних послуг широкого спектру і надалі — активнішу участь городян у формулюванні актуальних проблем міста та стратегії їх вирішення і розвитку Вінниці міською владою.

Євген Бистрицький відзначив лідерські позиції Вінниці в залученні громади до управління містом і підкреслив, що Фонду імпонує підтримувати проекти, котрі активно розвиваються самостійно.

У Вінниці наразі вже існують елементи інтегрованої взаємодії міської влади та громадян, які можна віднести до Е-врядування. Зокрема, електронна “Мапа звернень громадян”, розділи “Звернення громадян” та “Антикорупційна політика” на сайті міської ради, скориставшись якими городяни можуть надіслати електронне звернення керівництву міської ради та повідомити про корупцію. А нещодавно у вінничан з'явилася можливість перевірити стан проходження документів, що були подані до Центру адміністративних послуг “Прозорий офіс”.