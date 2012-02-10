Електростовпи Вінниччини - під охороною

Щоб запобігти злочинним посяганням на лінії електропередач, вінницькі правоохоронці спільно з працівниками магістральних електромереж створюють мобільні групи швидкого реагування, – прес-служба УМВС України у Вінницькій області. Про це було домовлено днями в обласному Управлінні міліції на спільній координаційній нараді. В обговорюванні даного питання приймали участь працівники блоку громадської безпеки міліції та керівники підприємства Вінницькі електромережі.

Сьогодні на території України правоохоронці виявляють непоодинокі випадки розукомплектуванням опор ліній електропередач. Зловмисники, щоб заволодіти кольоровим металом, розбирають електролінії та трансформаторні підстанції. Своїми діями вони створюють загрозу функціонуванню систем життєзабезпечення громадян. Щоб запобігти цим злочинним проявам, на координаційній нараді було вирішено створити у всіх районах нашої області мобільні екіпажі швидкого реагування. До складу таких груп увійдуть працівники міліції, члени громадських формувань та працівники підприємства Вінницькі електромережі. Вони будуть здійснювати нагляд та перевірку діючих електроліній, а також виїжджати на повідомлення від громадян.