Вінничанка перемогла чемпіонку світу та переможницю Всесвітніх ігор

На чемпіонаті України з сумо серед чоловіків і жінок, який проходив 10–12 лютого у Луцьку, сталася гучна сенсація. Поразки зазнала досі практично непереможна у своїй ваговій категорії 65 кг Аліна Байкова (Чернігів) – триразова чемпіонка світу, дворазова чемпіонка Європи, дворазова переможниця Всесвітніх ігор, дворазовий кавалер ордена княгині Ольги третього ступеня, заслужений майстер спорту. Її здолала вінничанка Світлана Тросюк, майстер спорту міжнародного класу, тренер з сумо ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету.

– Найвищим досягненням Світлани Тросюк було «срібло» на чемпіонаті Європи, де у фіналі вона програла як раз Байковій, – сказав голова Федерації сумо і боротьби на поясах Вінницької області, тренер Тросюк Важа Даіаурі. – Взагалі, Світлана досі завжди поступалася Байковій. І ось, нарешті, довгоочікуваний реванш!

У неофіційному командному заліку за кількістю медалей вінницька збірна, яка повністю складалася з вихованців ДЮСШ № 5 Вінницького міського спорткомітету, посіла високе третє місце серед близько 20 збірних.

У перший день змагань на килим виходила молодь. Представники міста над Бугом здобули аж 5 нагород. Першою стала Анна Василенко (вагова категорія 72 кг), другими Володимир Сокур (60 кг), Вікторія Цюпа (55 кг), третіми – Давід Магомаєв (+115 кг) та Марина Люлька (60 кг).

На другий день чемпіонату змагались вже дорослі спортсмени. Окрім Світлани Тросюк, особливо відзначилась Вікторія Рогова – вона стала першою в абсолютній ваговій категорії (у ній змагаються всі, незалежно від ваги) та третьою у звичній категорії 80 кг. Молоді Анна Василенко і Давід Магомаєв вирішили спробувати свої сили вже на дорослому рівні, і недарма – обидва стали бронзовими призерами!

– Усі наші сумоїсти, які вибороли 1–2 місця, здобули путівки на чемпіонат Європи серед молоді та дорослих, який, планується, відбудеться влітку цього року у Болгарії, – повідомила Світлана Тросюк. – Відзначу, що з кожним роком результати вінничан у сумо покращуються, ми привозимо додому все більше нагород. Зокрема, зараз до Луцьку поїхало загалом 13 представників Вінниці, які здобули десяток медалей різного ґатунку. Цим результатом всі залишились задоволеними.