В Оратівському районі знайшли міну

Саперам у день Святого Валентина не до кохання. Як повідомило УМНС у Вінницькій області, сьогодні на них чекає розмінування.

Виїзд на Оратівщину запланували ще вчора, після того, як тамтемшнім міліціянтам надійшло повідомлення про те, що у селі Новоживотів у приватній садибі господарі віднайшли боєприпаси часів Великої Вітчизняної війни.

На своїх жертв чекала мінометна міна діаметром 82 мм. Цілу добу її охороняли працівники міліції, а сьогодні за її знешкодження взялася піротехнічна група УМНС.