Через слизьку дорогу таксист наїхав на двох жінок

Вчорашнього вечора сталась прикра ДТП у смт. Чечельник . 31-річний водій автомобіля «ВАЗ-2109», працівник служби таксі, місцевий житель, не впорався з керуванням та скоїв наїзд на двох жінок, які рухалися по проїжджій частині дороги у зустрічному напрямку.

Про це повідомила СЗГ УМВС України у Вінницькій області.

Потерпілими виявилися 36 та 44-річні жительки смт. Чечельник. Не зважаючи на складні погодні умови, водій «дев’ятки» намагався уникнути наїзду на людей та спробував їх об’їхати, але перелякані жінки почали тікати саме у той бік, куди таксист скерував свій автомобіль.

Обидві жінки з переломами кісток тазу у стані травматичного шоку госпіталізовані до травматологічного відділення Чечельницької центральної районної лікарні.

За фактом дорожньо-транспортної пригоди проводиться перевірка.