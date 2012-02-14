Кращий продавець продтоварів поїде на Всеукраїнський конкурс

На базі Державного навчального закладу «Центр професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій» міста Вінниці пройшов ІІ (обласний) етап Всеукраїнського конкурсу фахової майстерності з професії «Продавець продовольчих товарів».

Два тури - теоретичний і практичний – змагалися учасники конкурсу за право представляти область на завершальному етапі фахового змагання.

Про це повідомило Інтернет-представництво Вінницької ОДА.

Теоретичний тур передбачав тестування в електронному вигляді, під час якого було перевірено рівень професійно-теоретичних знань учасників конкурсу зі спецпредметів, а саме: «Товарознавство продовольчих товарів», «Організація та технологія торговельних процесів», «Основи бухгалтерського обліку», «Техніка і механізація торговельних розрахунків» та «Охорона праці».

Практичний тур полягав у виконанні наступних завдань:

- робота на реєстраторах розрахункових операцій;

- конкурс «Перевір свою пам’ять»;

- робота в торговельному залі: надання рекомендацій покупцю, зважування товару.

Під час оцінювання практичного туру враховувалися такі критерії, як: зовнішній вигляд учасника, організація робочого місця, дотримання санітарно-гігієнічних вимог та норм часу, а також майстерність, творчий підхід, точність та якість під час виконання завдання.

За результатами фахового змагання переможцем конкурсу визначено ученицю Вінницького Центру професійно-технічної освіти торгівлі та харчових технологій Людмилу Вакарову, яка і представлятиме Вінниччину на ІІІ – заключному - етапі Всеукраїнського конкурсу з професії «Продавець продовольчих товарів».

