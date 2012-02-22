У Вінниці ВІЛ-інфікованих підтримують медики та священики

Управлінням охорони здоров’я та курортів Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницьким обласним Центром СНІДу здійснюється постійна робота з виконання обласної Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

Звісно, надання медичної допомоги повністю бере на себе обласний Центр СНІДу. А морально-психологічну підтримку людей, що хворіють на ВІЛ-СНІД беруть на себе релігійні організації, які допомагають хворим протистояти захворюванню, виживати в нелегких умовах реальності.

Але «бувають випадки, коли людина відмовляється від лікування через релігійні переконання». Про це заявив сьогодні під час круглого столу начальник відділу у справах релігій Вінницької обласної державної адміністрації Ігор САЛЕЦЬКИЙ.

«З кожним роком збільшується кількість нових випадків ВІЛ-інфекцій. За сім років кількість нових випадків збільшилась у півтора рази. А якщо говорити про СНІД, то це просунута стадія ВІЛ-інфекції, яка потребує більше коштів і більшого втручання, зокрема й духовної допомоги, тобто підтримки церви», - каже головний лікар Вінницького обласного Центру профілактики та боротьби зі СНІДом Ігор МАТКОВСЬКИЙ.

Також І. МАТКОВСЬКИЙ зазначає, що нині збільшується кількість інфікованих серед жінок. А ще значно зростає кількість нових випадків захворювання серед сільського населення.

Представники релігійних конфесій переконують, що вони роблять все, аби максимально доносити інформацію до своїх прихожан. Проте погляди людини і церкви не завжди збігаються. Деякі люди вважають, що їм не потрібно лікуватися, і пов’язують це з релігійними переконаннями. Церква ж, у свою чергу, не проти обстеження і лікування.

«Завданнями церкви є допомога і застереження. Люди, які захворіли на СНІД – це бідні люди, яким ми маємо допомагати і поважати їх. А інших ми повинні застерігати. Зараження іде через статевий контакт і через наркоманію, рідко – з боку медицини. Тому, на мою думку, ми маємо людей інформувати, причому вже з дитячого садочка», – зазначив єпископ Михайло ЯКОБЧУК, голова Вінницького обласного управління об’єднаної церкви християн віри євангельської.

Представники релігійних організацій вказують, що статистика свідчить про найчастіше зараження СНІДом саме через статеві стосунки. Тому основою зменшення захворюваності може бути подружня вірність, утримання від статевих стосунків до весілля та медичні обстеження.



ДОВІДКА. У Вінницькій області з початку епідемії ВІЛ-інфекції станом на 1січня 2012 року вперше офіційно зареєстровано 3139 ВІЛ-інфікованих громадян України, з них 1061 громадянам України встановлено діагноз СНІД, померло всього 634 громадянина України, в тому числі від СНІДу – 386 громадян.

Станом на 1 січня 2012 року під диспансерним наглядом перебуває 1813 ВІЛ-інфікованих громадян України, в тому числі з діагнозом СНІД – 533 громадянина.

У 2011 році збереглась тенденція до збільшення абсолютного показника захворюваності на ВІЛ серед громадян України: 321 випадок у 2009 році, 353 випадки у 2010 році та 372 у 2011 році (на 5,4% більше попереднього року). За цей період померло від СНІДу: в 2009 році – 58 осіб, у 2010 році – 43, у 2011 – 58.

Щорічно близько 70% інфікованих ВІЛ складають особи молодого, репродуктивного та працездатного віку. Зростає кількість випадків та питома вага захворюваності на ВІЛ жителів села (на 10% за останні 5 років).

У структурі шляхів передачі ВІЛ-інфекції в 2011 році переважав, як і протягом останніх 3 років, статевий шлях – 53,8%. Парентеральний (при ін’єкційному споживанні наркотиків) шлях зараження становить 29,3%, від ВІЛ-інфікованої матері до дитини – 16,4%.

Рівні ураженості ВІЛ-інфекцією перевищують середньообласний у Ладижині, Гайсинському, Козятинському, Барському, Піщанському, Томашпільському, Тульчинському, Крижопільському, Жмеринському районах. У Вінниці цей показник менше середньообласного.

На 1 січня 2012 року на антиретровірусному лікуванні знаходиться 502 хворих на СНІД, що складає 80% від тих, які цього потребують.

Від ВІЛ-інфікованих матерів за весь період спостереження народилось 464 дитини. З них на серологічному контролі знаходиться 129 дітей, 272 таких дітей здорові, 25 дітей ВІЛ-інфіковані (з них 21 уже зі СНІДом), 25 померли, 25 вибули в інші райони.