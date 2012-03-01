Вінницька зима "з'їла" 4 тисячі тонн солі

Цьогоріч на вулиці міста, рятуючи транспорт та пішоходів вд ожеледиці, комунальники висипали близько 4 тис. тонн реагентів.

Про це повідомив директор Департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Ігор Корольчук.

Всього ж 2011 року для внесення на дороги та тротуари міста у зимовий період було закуплено 5200 тонн протиожеледних матеріалів. Це окрім піско-соляної суміші, котру використовували на спусках і підйомах у приватному секторі та на зупинках громадського ранспорту.

Як експеримент, купили торік 18 тонн бішофіту. Ігор Корольчук повідомив, що упродовж зими його використали повністю, позаяк цей матеріал дуже добре зарекомендував себе при дуже низьких температурах. Бішофітом посипали переважно центр та площі Незалежності і Театральну, аби мінімізувати негативний вплив на зелені насадження.