На святкування 225-річчя Кармалюка приїдуть його нащадки

Про маловідомі сторінки з життя народного месника – уродженця Подільського краю Устима Кармалюка та про перебування Кармалюка на Літинщині йшлося на засіданні круглого столу з нагоди ювілею – 225-річчя з дня народження народного месника Устима Кармалюка, що відбулося 1 березня у прес-центрі управління у справах преси та інформації облдержадміністрації.

Метою заходу було донесення відомостей про життєвий шлях легендарного повстанця Устима Кармалюка; про цілий пласт фольклорного жанру, який оспівує месника пригноблених селян; розвінчання міфів, які сформувалися довкола постаті Устима Кармалюка. Участь у круглому столі взяли: заступник начальника управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Володимир Лазаренко, краєзнавець Валерій Кривий, начальник архівного відділу Липовецької РДА, історик Олександр Роговий, вчитель історії м.Гнівань Олександр Коваль, директор Літинського краєзнавчого музею імені Устима Кармалюка Віра Ткач, директор музею Кармалюка у с. Кармалюкове Жмеринського району Людмила Крайнік.

«Треба зупинити невтішну тенденцію заплямування народних героїв лжеісториками. Книги, які несуть людям правду про непересічних особистостей, героїв нашого народу сьогодні неабияк потрібні», – зауважив краєзнавець Валерій Кривий, презентуючи книгу подільського історика Володимира Вовкодава «Лицар українського духу» – про перебування Устима Кармелюка на Вінниччині.

«Устим Кармалюк – унікальна особистість вселенського масштабу. Сьогодні українцям необхідно позбутися рабської психології. Саме це намагався зробити Кармалюк ще двісті років тому», – зазначив Олександр Коваль, розповідаючи про видатного народного месника.

«Значна кількість заходів відбувається на батьківщині Кармалюка в ці дні. Ми провели районний конкурс «Лицар українського духу», на який було подано рекордну кількість заявок – 56. Плануємо провести історико-краєзнавчу конференцію, присвячену особистості Кармалюка. На святкування 225-річниці з Дня народження Кармалюка приїдуть нащадки народного месника з Івано-Франківська», – повідомила директор Літинського краєзнавчого музею імені Устима Кармалюка Віра Ткач.

«Хай хтось інший бачить у ньому розбійника, а для нас він народний герой. На доказ цього свідчить багато історичних фактів. Але передусім тому, що не залишав нічого собі, а все віддавав нужденним», – зазначив науковець Олександр Роговий.

За словами начальника управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації Володимира Лазаренка, постать Кармалюка – це місточок між минулим і сьогоденням. Сьогодні як ніколи ми потребуємо таких особистостей. Необхідно працювати на консолідацію нашого суспільства. Наше завдання на сьогоднішній день – зберегти власну гідність, народне коріння, оберегами якого є Устим Кармелюк та інші велетні українського духу.