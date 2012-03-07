В області намагаються стабілізувати ціни на молоко

У зв’язку з різким зниженням закупівельних цін на молоко, яке зафіксовано з-поміж інших областей і у Вінницькій області, перший заступник голови Вінницької ОДА Іван Мовчан провів нараду з виробниками та переробниками молока. У ході наради сторони обговорили ситуацію, що наразі склалася на ринку молочних продуктів і молока.

Як повідомив Іван Мовчан, протягом січня місяця на продовольчих ринках області зафіксовано зниження ціни на молоко на 0,5 грн за л., також знизились ціни на сметану та вершкове масло, підвищились ціни на 0,05% на сир кисломолочний. Проте за даними Управління економіки у Вінницькій області, в дозвільній торгівлі ціни на молоко підвищились на 0,55 грн. за л., сир кисломолочний – на 2,94 грн. за кг, масло вершкове жирності 72,5% - на 0,82 грн. за кг. За даними моніторингу, середня ціна на молоко по області підвищилась від 2,5% до 7,5%. Середня ціна молока, яку отримували за реалізовану молокопереробним підприємствам продукцію сільськогосподарські підприємства Вінницької області вже в 2012 р. склала 2,130 грн. за 1 тонну. При зменшенні закупівельної ціни на молоко від сільськогосподарських підприємств та населення (відповідно на 9% та 21%) середні оптово-відпускні ціни підприємств-виробників на молоко протягом січня-лютого поточного року залишалися незмінними.

- Відбувається надзвичайний вплив посередників на ринку молока та молочних продуктів, - зазначив Іван Мовчан. – На сьогодні стоїть завдання протягом 7-10 днів відпрацювати „цепочку” закупівлі молока, зрозуміти функції посередників та переробників. Завдання Уряду, аби не було посередників між виробниками та молокопереробними підприємствами.

За інформацією начальника Управління економіки Вінницької ОДА Андрія Гижка, для стабілізації ситуації на ринку молока та молочних продуктів, Міністерство аграрної політики та продовольства та молокопереробні підприємства підписали Меморандум про узгодження дій. Молокопереробні підприємства взяли на себе зобов’язання забезпечувати закупівлю молока у сільгоспвиробників за економічно обґрунтованими цінами, сприяти стабільному та безперебійному забезпеченню потреб внутрішнього ринку, а також гарантувати належну якість молочних продуктів. Згідно з Меморандумом, заготівельні ціни на молоко зафіксувати до 2,5 грн. за літр і не допустити необґрунтованого зменшення цін на заготівлю молока.

- Протягом січня-лютого 2012 року державними лабораторіями ветеринарної медицини досліджено 1756 проб молока на показники безпеки, в тому числі обласною державною лабораторією ветмедицини – 728 проб, - повідомив начальник головного управління ветеринарної медицини у Вінницькій області Григорій Сидорук. - Позитивних результатів не отримано, що свідчить про недостовірність визначення сортності молока на молокопереробних підприємствах. Відбувається заниження якості молока, а отже і заниження закупівельної ціни у населення. Обстежено наявних 542 пункти закупівлі молока, в тому числі, які належать фізичним особам-підприємцям – 61, сільськогосподарським обслуговуючим кооперативам – 33. Ми будемо закривати або тимчасово відстороняти від роботи ті молокоприймальні пункти, які не обладнані лабораторіями для проведення відповідних досліджень.

Завдання, яке ставить влада перед виробниками молоко товарної продукції, - обґрунтоване зниження ціни. Виробники погоджуються неохоче, у них свої аргументи – стверджують, що не може мінеральна вода в країні бути дорожчою за молоко.

