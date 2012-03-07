Голова сільради розправився з ясенами, кленами та горобиною

Один із сільських голів Вінниччини незаконно видав вказівку щодо вирубки лісосмуги, чим завдав збитків державі на 50 тисяч гривень.

Про це повідомила прес-служба прокуратури Вінницької області.

Прокуратурою Вінницької області порушено кримінальну справу за ознаками злочинів, передбачених ч. 1 ст. 365 та ст. 246 КК України, стосовно одного із сільських голів Шаргородського району.

Посадовець надав вказівку здійснити порубку дерев, що проростали поза межами населеного пункту в захисній лісосмузі.

У результаті цього незаконно зрубано до ступеня припинення росту 21 дерево порід горобини, ясена та клена, чим спричинено збитки на 50 тисяч гривень.