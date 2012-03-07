Гройсман хоче, щоб місто залишалось самостійним госпітальним округом

На міській підсумковій медичній колегії було підбито підсумки діяльності сфери охорони здоров'я за минулий рік та обговорено плани на поточний. Мова йшла про усі напрямки діяльності медичних закладів Вінниці, про реформування галузі та про ті проблемні ділянки, на які потрібно звернути особливу увагу керівників усіх закладів охорони здоров'я.

Про це повідомив Департамент у справах ЗМІ та зв'язків з громадськістю Вінницької міської ради.

Реформування медичної галузі потребує послідовних і виважених кроків. У Вінницькій міській раді вже кілька років відпрацьовувалась власна модель реформування галузі охорони здоров'я. Паралельно підсилювались окремі напрямки медицини (створено лікарню швидкої допомоги, кардіоцентр, відділення для ветеранів ВВв, гастроцентр, міський центр патології шийки матки тощо).

- Наша точка зору, яку ми відстоювали у різних кабінетах в Києві, полягала в тому, що на сьогодні на рівні великих міст, міст обласного значення, кроки, передбачені реформою, дещо передчасні. Ми були за те, щоб принаймні у перехідний період місто залишалось самостійним госпітальним округом, у якому три складові (первинна і вторинна ланка та швидка допомога) працювали б у тісному взаємозв'язку, - говорить міський голова Володимир Гройсман. - А також, щоб на рівні міст спочатку відпрацювати оптимальний маршрут пацієнта, здійснити профілізацію лікарень, оптимізацію ліжкового фонду там, де необхідно, забезпечити перепідготовку сімейних лікарів, запровадити електронну медичну картку, елементи страхової медицини. А вже потім, підтягнувши одночасно рівень сільської медицини, вводити і міську, і сільську медицину в єдину систему.

Разом з тим, закон ухвалено і ми маємо діяти у відповідності до того, що ним передбачено.

Закон України «Про порядок проведення реформування системи охорони здоров'я у Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» в рамках першого етапу передбачає створення центрів первинної медико-санітарної допомоги (ЦПМСД). Відповідно до цього з початку 2012 року у місті розпочались перші зміни в рамках реформування: у Вінниці створено сім центрів первинної медико-санітарної допомоги. Для зручності пацієнтів у цих центрах планується реєстратури перетворити в сучасні рецепшни. Перший незабаром з'явиться у ЦПМСД № 5 (колишня дитяча поліклініка № 2).

Крім того, в рамках реформування проведено ліквідацію інсультного відділення МКЛ № 1, натомість відкрито 20 ліжок для лікування хворих в гострій стадії інсультів та створені 2 палати інтенсивної терапії в нейрохірургічному відділенні у лікарні швидкої медичної допомоги. Створені 2 хоспісні палати по 4 ліжка в МКЛ № 3.

При переході на засади сімейної медицини загальна кількість дільниць та дільничних лікарів відповідно до затверджених МОЗ нормативів зменшилась на 15. Поки що більшість посад дільничних лікарів укомплектована терапевтами та педіатрами, які ще мають проходити навчання з сімейної медицини. Міський голова Володимир Гройсман поставив завдання протягом року забезпечити перенавчанням сотню лікарів. На сьогоднішній день штатним розкладом передбачено 244 сімейних лікаря. Підготовлених лікарів сімейної медицини є 64.

Досить гостро стояло питання про кількість вузькопрофільних лікарів.

- Ми мусили зберегти в ЦПМСД посади вузьких спеціалістів. І зробили це в більшому обсязі, ніж передбачалось примірними штатами МОЗ, які не враховують специфіку охорони здоров'я міст, - говорить директор департаменту охорони здоров'я міської ради Людмила Грабович. - Чи правильно ми зробили - оцінять вінничани.

Проте стабільно залишаються вакантними посади лікарів невідкладних станів, анестезіологів-реаніматологів, рентгенологів.

- Те, що реформування галузі охорони здоров'я необхідне - немає жодних сумнівів, - зазначив Володимир Гройсман на завершення медичної ради. - Але наша принципова позиція полягає у тому, що органи місцевого самоврядування не повинні бути відсторонені від цього процесу. Це питання контролю якості медичних послуг і ми повинні мати важелі впливу на цю ситуацію. Таку позицію я відстоював і буду відстоювати на усіх рівнях. Виконуючи вимоги закону, ми одночасно зі свого боку докладаємо і будемо докладати на місцевому рівні значних зусиль з метою підвищення якості обслуговування вінничан.