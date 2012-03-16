Хлопці крали гроші з телефонних терміналів

В місті Жмеринка вчора працівники міліції затримали двох молодиків, яких обґрунтовано підозрюють у викраденні грошей з терміналів поповнення рахунку мобільних телефонів. Автомати – термінали, які були розташовані у громадських місцях Жмеринки, зловмисники відчиняли у нічний час за допомогою підручних засобів. З початку березня правоохоронцями було задокументовано 6 таких випадків.

Як повідомив начальник Жмеринського райвідділу міліції Геннадій Ткачук, підозрюваними виявилися двоє молодих хлопців віком 20 та 23 роки. Один з них житель Жмеринки, а інший - житель Черкаської області. Молодики познайомилися у Вінниці під час пошуку роботи. Останній місяць вони працювали в одному з рекламних агентств і займалися розповсюдженням листівок на вулицях обласного центру. В Жмеринці разом винаймали квартиру і щоденно їздили на роботу у Вінницю. Організатором злочинних дій виступив старший молодик.

Термінали, які зазвичай стоять у людних місцях і не перебувають під охороною, спокусили зловмисників і вони вирішили спробувати відчинити один. Першу крадіжку вони вчинили 29 лютого. Апарат вартістю 15 тисяч гривень молодики настільки пошкодили, що тепер він не підлягає ремонту. Після цього вчинили ще 5 крадіжок, з яких 3 автомати також були повністю пошкодженні. Загальна сума викрадених коштів склала близько 2 тисяч гривень, а загальна сума завданого збитку майже 60 тисяч гривень.

Як повідомляє СЗГ УМВС України у Вінницькій області, щоб виявити і затримати зловмисників, працівники міліції проводили ряд оперативних заходів. Їх затримали на орендовані квартирі, де під час обшуку правоохоронці знайшли комплектуючі деталі від терміналів.

Наразі підозрювані перебувають в ізоляторі і за даним фактом порушено кримінальну справу за ч.2 ст.185 Кримінального кодексу.(Крадіжка) Санкція статті передбачає до 5 років позбавлення волі.