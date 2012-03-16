Міські бібліотеки хочуть зробити спеціалізованими

Вінницькі бібліотеки найближчим часом стануть спеціалізованими.

Про це УНІАН повідомив директор Закладу культури “Вінницька міська централізована бібліотечна система” Володимир Малінін.

Спеціалізація біліотек — це ознака часу. Не оминуло осучаснення і вінницькі книгозбірні.

Зокрема, Центральна міська бібліотека, що по в. Хмельницьке шосе, 4, у своїй роботі зробить акцент на комплектуванні літератури з німецької мови і подальшій співпраці з “Гьоте інститутом”. Також тут розвиватимуть технічну спеціалізацію. А ще закумулюють літературу з питань культури та мистецтва.

Бібліотека-філія №1 по вул. Коцюбинського, 49 спеціалізуватиметься з аграрних питань, а №3 — забезпечить потребу в економічній літературі.

Центральна дитяча бібліотека, що на проспекті Космонавтів, 63 запропонує читачам базову дитячу літературу, зокрема, й книги іноземними мовами.

“Мовну” спеціалізацію матимуть і книгозбірні №6 (в. К. Маркса) та №7 по в. Баженова, 32. Вони будуть комплетуватися відповідно англомовними виданнями та польською літературою. А бібліотека №8 (в. Червоноармійська, 39) - юридичною літературою та книгами, написаними французько, позаяк в зоні дії закладу працює три школи, у яких вивчають мову Бальзака і Гюго.

Тим, хто цікавиться книгами естетичного профілю, варто буде завітати до біліотеки №11(в. Свердлова, 189). Така спрямованість книжкового фонду цілком обгрунтована, адже в приміщенні бібліотеки вже давно проходять культурно-мистецькі заходи загальноміського значення.

Що ж стосується бібліотеки №13(пр. Космонавтів, 39), то тут сформують зібрання літератури на іноземних мовах. Зокрема, тут можна буде знайти книги, видані мовами 36 національних спільнот, що мешкають у Вінниці.

Решта ж міських бібліотек, за задумом депатраменту культури міської ради, мають стати закладами сімейного спрямування, де не тільки можна буде взяти книгу, а й провести разом із дітьми дозвілля.

