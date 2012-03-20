На Вінниччині "покатались" 38 мільйонів пасажирів

За січень–лютий 2012р. на Вінниччині пасажирським транспортом перевезено 38,1 млн. пасажирів та виконано пасажирську роботу в обсязі 1155,0 млн.пас.км, що відповідно на 8,9% та на 3,4% менше, ніж за січень–лютий минулого року.

Про це повідомило Головне управління статистики у Вінницькій області.

Залізничним транспортом за січень–лютий 2012р. відправлено 4,7 млн. пасажирів, що менше, ніж за відповідний період минулого року на 4,6%. Пасажирооборот зменшився на 2,7% і становив 837,4 млн.пас.км.

Послугами автомобільного транспорту (з урахуванням перевезень фізичними особами-підприємцями) скористалося 15,4 млн. пасажирів, що на 4,4% менше від обсягів перевезень пасажирів у січні–лютому 2011р. Перевезення пасажирів автотранспортом фізичних осіб-підприємців збільшилися проти січня–лютого минулого року на 1,8%.

За січень–лютий 2012р. міським електротранспортом перевезено 18,0 млн. пасажирів, у т.ч. тролейбусним транспортом – 9,5 млн. пасажирів, трамвайним – 8,5 млн. Обсяги виконаного пасажирообороту становили відповідно 39,1 та 34,8 млн.пас.км. Кількість перевезених пасажирів міським електротранспортом та його пасажирооборот у порівнянні з січнем–лютим 2011р. зменшились на 13,5%.