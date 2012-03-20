"Заготівельники" горіхів крали в літніх людей заощадження

У Шаргородському районі днями працівники карного розшуку затримали двох жителів міста Жмеринка за підозрою у скоєнні крадіжок грошей з помешкань літніх людей.

Про це повідомила СЗГ УМВС у Вінницькій області.

Під приводом купівлі насіння квасолі, горіхів та збору металобрухту вони заходили на подвір’я громадян і, під час того, як один заводив розмову з господарем, інший проникав у будинок і викрадав гроші.

Як повідомив начальник Шаргородського райвідділу міліції Олександр Намакарський, затримані чоловіки віком 26 та 34 роки раніше в поле зору правоохоронців не потрапляли і до кримінальної відповідальності не притягувалися. З початку поточного року на території району було зафіксовано три таких крадіжки.

Пошуки зловмисників ускладнювалось тим, що потерпілі не одразу виявляли викрадення своїх заощаджень і відповідно це давало можливість крадіям швидко втекти. Як з’ясувалось, вони пересувалися на білому автомобілі «ВАЗ 2106».

Наразі підозрювані перебувають в ізоляторі і працівники міліції проводять перевірку на причетність даних осіб до скоєння подібних злочинів у інших районах Вінницької області.

За фактом крадіжки порушили кримінальну справу за ч.3 ст.185 Кримінального кодексу. (Крадіжка поєднана з проникненням у житло) . Законом передбачено за такий злочин покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.