У Могилеві-Подільському виявили підпільну спиртобазу

17 березня під час огляду мікроавтобуса «Пежо», який зупинили на дорозі „Лемія-Могилів-Подільський» прикордонники відділу «Лядова» Могилів-Подільського загону разом з податківцями, виявили контрабандний спирт.

Про це повідомила прес-служба Державної прикордонної служби України.

Водій автівки нервувався та заявив, що дуже поспішає. У автівці були знайдені дві пластикові каністри, наповнені 70 літрами спирту.

Документів на товар українець ніяких не мав. У ході подальших оперативно-розшукових заходів, які провели протягом наступних кількох годин спільно із співробітниками податкової міліції, було виявлено базу накопичення спирту. У складському приміщення спільна група знайшла 270 каністр з майже 950 літрами спирту. Товар вилучено і передано до податкової міліції. Попередня сума оцінки вилученого товару склала понад 620 тисяч гривень.

Ще 150 літрів спирту прикордонники відділу „Свердловськ” Луганського загону виявили у автомобілі «УАЗ» української реєстрації поблизу населеного пункту Шахта Довжанська. Автівку вилучили як засіб незаконного переміщення товарів та разом зі спиртним на загальну суму 44,5 тисяч гривень передали в митницю.

Нагадаємо, що тільки протягом минулого року на кордоні було вилучено 64, 5 тисячі літрів горілчаних виробів.