Громадські діячі обговорять кризу демократії в Украні

Сьогодні, 22 березня, в Українському домі (м. Київ) за підтримки Міжнародного фонду “Відродження” відбудеться IV-й Форум Громадянської Асамблеї України - найбільшої в Україні громадянської мережі, що об’єднує понад 400 громадських та експертних організацій з усіх регіонів.

Представники громадських організацій Вінниччина візьмуть участь у Форумі, де обговорюватиметься питнаня кризи демократії в Україні, а також позиції, яку повинно зайняти громадянське суспільство в даній ситуації.

Вінниччину представлятимуть делегати від громадських організацій різних напрямків, зокрема, Немирівської спілки творчих ініціатив, Хмільницької громадської організації «Право», ГО «Відкрите суспільство», Подільського центру соціальних технологій, ГО «Філософія серця», Інформаційно-просвітницького центру «Вісь».

Форум проводиться для вироблення спільної позиції організацій громадянського суспільства щодо захисту прав і свобод громадян, європейської інтеграції України, парламентських виборів 2012 року, підвищення впливу громадянського суспільства.

Ключові питання Форуму — це забезпечення прозорих та чесних парламентських виборів – 2012 шляхом консолідації зусиль всіх громадянських мереж та організацій; вплив організацій громадянського суспільства на процес підготовки нової Конституції України; розвиток та поширення кращих практик самоорганізації громадян.

За роботою Форуму ГАУ можна буде стежити за допомогою он-лайн трансляції, про яку буде повідомлено на сайті ГАУ. http://gau.org.ua/.

Довідка. Громадянська Асамблея України(ГАУ) заснована навесні 2007 року провідними громадськими організаціями України. ГАУ надає національні та регіональні майданчики для дискусії та консолідації громадянських об’єднань. В основі діяльності ГАУ лежать принципи відповідальності, відкритості, об’єктивності, солідарності та незалежності від політичних позицій учасників. Діяльність Громадянської Асамблеї України підтримує Міжнародний фонд “Відродження”.