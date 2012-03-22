Студенти з'ясовували, чи не ростимуть у людей від ГМО роги

Студенти 20 вищих навчальних закладів І-ІІ ступенів акредитації представили своє бачення екологічних проблем сьогодення на регіональній студентський конференції "Зупинись, людино, подивись..!".

Про це повідомила прес-служба Міністерства екології та природних ресурсів України.

Метою конференції стало стимулювання пізнавальної активності студентської молоді, об'єднання її творчого та інтелектуального потенціалу в напрямку вирішення екологічних проблем.

Найбільше уваги під час обговорення було приділено питанням утилізації побутових відходів, стану питної води, впливу біотехнологій на здоров'я людини, традиційним та альтернативним джерелам енергії. Також йшлося про моніторинг навколишнього середовища та його інформаційне забезпечення, дослідження і прогнозування якості поверхневих вод у басейні річки Південний Буг, екобезпеку сучасних будівельних матеріалів, впровадження енергозберігаючих технологій, формування екологічної культури в процесі вивчення мов, математики та ряду інших дисциплін.

У роботі конференції взяли участь начальник Держуправління ОНПС Володимир Крисько, начальники відділів Ірина Кононова, Віталій Фінклер, головний спеціаліст Михайло Слободянюк, які розповіли про шляхи вирішення екологічних проблем та взяли участь в роботі секцій.

У резолюції учасники конференції відмітили її позитивний досвід та задекларували проведення таких заходів у наступних роках.



