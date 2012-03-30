В армії будуть посади капеланів

Збройні сили України прагнуть відновити посади капеланів. Досі опіку над військовими частинами і підрозділами священики здійснювали добровільно. Представники різних конфесій та військові неодноразово збирались разом, аби визначити, яка модель роботи буде універсальною: запровадити іноземний досвід, де капелани перебувають на державному утриманні чи відновити модель, яка діяла при царській Росії.

Полковий священик не був військовозобов’язаним, і лише приходив до солдатів та офіцерів на спілкування. Допоки військові та духовенство визначаються, як буде працювати капелан – самі солдати говорять про необхідність священників в армії. В повітряній столиці України – Вінниці - більшість військовиків через дисципліну та навантаження не завжди встигають відвідати церкву. Тому священик, який би був поруч, навіть дуже став у нагоді.

Уже два роки в Україні вигадують універсальну модель, яка була б зручною як для військових, так і для духовенства.

Проте через багатоконфесійність України виникає безліч запитань – якому отцю служити в тій чи іншій частині. А головне, - де вони мають навчатись. Адже, як стверджують священики, капелан це особлива посада. І духовний отець має бути близьким до армії та її законів.

- Можливо в тій чи іншій військовій частині у нього має бути кабінет, аби всі військовослужбовці знали, о котрій годині священик здійснює прийом, - говорить ієрей Віктор Парандюк, настоятель храму прп.Олександра Невського при вінницькій Школі міліції, голова відділу взаємодії з військовими та іншими силовими формуваннями при Вінницькій єпархії. – Якщо у кого є особисті питання, він може прийти поспілкуватися, але у випадку військових дій, священик має стати до лав.



За останні декілька місяців отці провели декілька конференцій, аби визначити, яку саме модель капеланства запровадити в армії. Священики наполягають на відтворенні того, як було у царській Росії, священик лише приходив у частину. Військові ж прагнуть аби капелан числився у війську. Вирішити проблему повинна Верховна Рада, яка має внести ряд змін у закон про релігії та відновлення інституту військового духовенства.