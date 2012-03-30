В краєзнавчому музеї збирають кошти на дзвін для Лядовського монастиря

Унікальна фотовиставка про історію відродження Лядовського Усікновенського скельного чоловічого монастиря розпочала роботу у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї.

Захід продовжує всенародну акцію по збору коштів на 100-пудовий дзвін для Лядовського монастиря – однієї з найдавнішої обителей України.

В експозиції представлені 40 робіт фотожурналістів Олександра Лапіна, Павла Багмута та Євгена Сажко, які розкривають натхненну красу і напружену працю з відновлення святої обителі над Дністром. Фотографії зроблені в різні періоди відродження монастиря з 2002 по 2011 роки.

Відродження Лядовського скельного чоловічого монастиря почалося в 1998 році. Коли його настоятелем був призначений ієромонах Антоній (Нетребін). І за 14 років там сталися величезні зміни, які й представляє творчий погляд професіоналів на фотовиставці „Лядовський монастир: грані відродження”. Доповненням до експозиції стали унікальні фотографії настоятеля Лядовської обителі. Це – аматорські знімки, але наних зафіксована повнота буднів і радість свят монастиря.

Вінницький обласний краєзнавчий музей проводить виставку „Лядовський монастир: грані відродження” як благодійний захід.

Художник Іван Горобчук подарував заходу написану ним ікону „Трійця”, яку можна буде купити на фотовиставці, щоб внести пожертву на дзвін для Лядовської обителі. На відкриття експозиції затапрошені відомі підприємці, митці та громадські діячі Вінниччини, які мають небайдуже ставлення до відродження Лядовського монастиря.



Виставка буде діяти до 22 квітня, вхід вільний.