Старообрядці поминають рідних на Великдень

Напередодні Великодніх свят представники різних конфесій Вінниччини закликали усіх вірян і небайдужих громадян звернути увагу на знедолених. А начальник відділу у справах релігії Вінницької ОДА Ігор Салецький на прес-конференції 2 квітня роздав в друкованому вигляді усім священнослужителям агітки-заклик щодо створення прийомних сімей для дітей, позбавлених батьківської опіки.

В більшості храмів Пасхальне освячення відбувається на ранок, після святкових богослужінь. Настоятель парафії Санктурію Божого Милосердя, декан Вінницького деканату Римсько-католицької церкви о.Казімєж Дудек розповів, що в католицькому храмі вечірня служба напередодні Великодня розпочинається, як і у Ватикані, о 22.00. В Українській автокефальній церкві смачненьку пасочку можна буде посвятити о 4 ранку, на святкову заутреню службу.

Як зазначає отець Олександр – священик-старообрядець, його церква у Великдень поминає рідних і близьких, відвідуючи кладовища.

- Обласне об’єднання християн-баптистів налічує на території Вінницької області 145 церков, - говорить представник обласного об’єднання церкви євангельської християн-баптистів Олександр Козубовський. – Святкуємо три дні, намагаємось донести до людей Благодать Божу. Але мені після Паски прикро читати публікації, скільки під час релігійних свят було продано спиртних напоїв. Хотілося б, щоб наші люди, особливо молодь, не грішили такими фізичними насолодами, а усвідомлювали, що це свято духовне.

Представник Вінницької єпархії української православної церкви Київського патріархату протоієрей Микола Мельник закликав людей на Великдень відвідувати храми. „Святкувати треба в храмах, де ми єднаємося один з одним духовно. Відходять назад образи і погані вчинки. 130 священиків області відправлять Пасхальні богослужіння, переважна більшість – в районах і селах”, - повідомив він.

Також представник архієпископа Онуфрія зазначив, що поза увагою церкви не залишаться виправні заклади та Центр СНІДу, а усім небайдужим запропонував приносити до храмів речі та їжу, яку в подальшому передаватимуть знедоленим.