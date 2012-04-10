Вінниччині не вистачає 97 молокозаготівельних пунктів

10:55, 10 квітня 2012
Вінниця
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Область – найбільший виробник молока в Україні

Аби забезпечити  відповідні умови  заготівлі та забезпечення контролю за якісними показниками молока, яке заготовлюється від індивідуальних господарств населення, в області створено майже 560 стаціонарних молокозаготівельних пунктів.

Про це на апаратній нараді повідомив голова Вінницької ОДА Микола Джига.

За його словами, загальна потреба Вінниччини в заготпунктахі - 647 одиниць.

Всі існуючі молокопункти області об лаштовані холодильними ємностями та лабораторіями. Згідно з проведеним  моніторингом у лютому - березні поточного року з наявних тимчасово не працювало біля 30 молокопунктів з різних причин. Вже найближчим часом їх роботу планують відновити.

Як повідомило управління у справах преси та інформації ОДА, за останні два роки в області створено 255 нових молоко заготівельних пунктів. Робота зі створення нових молокозаготівельних пунктів в області продовжується і надалі.

Наразі  Вінницька область виробляє найбільші обсяги молока серед областей України, -  майже 840 тис. тонн щорічно. Молоко заготовлюється більше як у тисячі сільських населених пунктів.

Під час наради губернатор наголосив на особливому контролі цінової ситуації задля недопущення зниження ціни на прийом молока від населення та взяв ситуацію під особистий контроль.

 

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