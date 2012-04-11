Жителі Агрономічного перекрили трасу Вінниця-Гнівань

Жителі села Агрономічне перекрили трасу міжрайонного значення Вінниця-Гнівань. Так вони виказують свій протест проти «нововведень» транспортної реформи.

З 7-ої години ранку, саме тоді, коли потрібно добиратися на роботу у місті Вінниця, люди стояли на трасі зі своїми вимогами повернути маршрут № 133, який працював с.Агрономічне – Барське шосе (м.Вінниця). Натомість вже 10 днів їм пропонують діставатися з Агрономічного лише до передмістя Вінниці – Електромережу, а далі вони змушені добиратися самотужки. Крім того, як говорять громадяни, зменшилась і кількість «скорочених» маршруток – з 9 до 4-ьох.

Громадяни вимагають зустрічі з Вінницьким міським головою та керівництвом Вінницького району. Вінницький міський голова Володимир Гройсман також є жителем с.Агрономічне, і чи змогло його авто подолати «барикаду» з пікетчиків на шляху до Вінниці, наразі невідомо.

Студенти Вінницького національного аграрного університету, який знаходиться на території с.Агрономічне, та й, власне, місцеві жителі, стверджують, що їм доводиться діставатися до місця проживання або роботи двома, а то й трьома видами транспорту, що серйозно б’є по їхніх кишенях.

Як повідомив заступник начальника УМВС України у Вінницькій області Микола Загоруйко, що знаходився на місці події, правоохоронні органи з’ясують, чи законною є протестна акція. У разі порушень, громадяни нестимуть адміністративну відповідальність.

Натомість жителі стверджують: у разі якщо їхніх вимог не почують, вони знову перекриватимуть трасу.

